Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena calcio, la festa in piazza, divieti e modifiche alla viabilità

Modena calcio, la festa in piazza, divieti e modifiche alla viabilità

La presentazione della squadra, organizzata in piazzale S.Agostino, dalle ore 21. Niente alcol sopra i 5 gradi

2 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
In occasione dell’evento di presentazione del Modena Calcio, in programma giovedì 28 agosto alle 21 in piazza Sant’Agostino, sarà sospesa la circolazione in largo Porta Sant’Agostino e tratti adiacenti e vietata la vendita per l'asporto e il consumo di bevande in vetro e lattine, oltre ad alcolici con gradazione maggiore di 5 gradi in qualsiasi contenitore.
I provvedimenti sono regolati da un’ordinanza di viabilità emessa dalla Polizia locale di Modena e dall’ordinanza che vieta l’utilizzo di vetro, lattine e alcolici oltre i 5 gradi durante gli eventi sportivi del Modena al Braglia e ulteriori eventi dal sindaco Massimo Mezzetti.
 

In particolare, per consentire lo svolgimento dell’iniziativa, dalle 19.30 alle 24 di giovedì 28 agosto sarà sospesa la circolazione, eccetto i veicoli di soccorso, In largo Porta Sant’Agostino, nel tratto di via Emilia centro da via Castelmaraldo alla piazza, in largo Aldo Moro nel tratto da via Berengario e la piazza e in via Ramazzini da via Del Voltone a largo Porta Sant’Agostino (in quest’ultima eccetto residenti e diretti alle attività con ausilio degli operatori).
Anche il trasporto pubblico subirà temporanee variazioni di percorso (per informazioni www.setaweb.it).
 

Il divieto di vendita e consumo di bevande in vetro o lattine e di alcolici con gradazione superiore ai 5 gradi in qualsiasi contenitore, sarà invece in vigore dalle 17 alle 24 di giovedì nelle stesse vie interessate in via ordinaria dal provvedimento durante gli eventi sportivi al Braglia (Storchi, Cialdini, IV Novembre, Padre Candido, Montecuccoli, Fontanelli, Ganaceto, Berengario, largo Moro, Emilia ovest, largo Marco Biagi e la zona della Stazione Ferroviaria) e nelle ulteriori seguenti vie: via Emilia ovest da viale Jacopo Barozzi a viale Tassoni, largo Aldo Moro, via Berengario, via Ramazzini, via Sant’Agostino, largo Sant’Agostino, viale Tassoni, via Vittorio Veneto, via Bacchini, via Fabriani, via Emilia centro da via Ramazzini a vicolo Caselline e in tutte le strade comprese nel quadrilatero composto dalle vie Taglio, Cesare Battisti, Emilia centro e Castelmaraldo.
 

Il divieto si rivolge, in particolare, per ciò che riguarda la vendita, alle attività commerciali su area pubblica, agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ai circoli privati, alle attività autorizzate per l’esercizio del commercio in forma itinerante, agli esercizi commerciali alimentari di vendita al dettaglio, agli esercizi artigianali alimentari, ai titolari di distributori automatici, e per ciò che riguarda la detenzione e il consumo ai cittadini che circolano nella zona.
 

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Chikungunya a Modena, nuovo caso: al via disinfestazioni

Chikungunya a Modena, nuovo caso: al via disinfestazioni

Modena, con Ago la prima personale in Italia dell’artista palestinese Taysir Batniji

Modena, con Ago la prima personale in Italia dell’artista palestinese Taysir Batniji

Inceneritore Modena, una centrale elettrica da 13 milioni: Hera pronta a rinunciarvi?

Inceneritore Modena, una centrale elettrica da 13 milioni: Hera pronta a rinunciarvi?

Aggredisce gli operatori del Pronto Soccorso: 19enne denunciato a piede libero

Aggredisce gli operatori del Pronto Soccorso: 19enne denunciato a piede libero

Modena, false piattaforme trading online: anziana truffata per 974mila euro

Modena, false piattaforme trading online: anziana truffata per 974mila euro

Modena, azienda trasporti: omesso versamento Iva per 1,3 milioni

Modena, azienda trasporti: omesso versamento Iva per 1,3 milioni

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Escherichia coli in Romagna, non solo Cesenatico: non balneabili 17 tratti di mare: da Milano Marittima a Cattolica

Escherichia coli in Romagna, non solo Cesenatico: non balneabili 17 tratti di mare: da Milano Marittima a Cattolica

Romagna, escherichia coli superiore al valore limite: divieto di balneazione a Cesenatico

Romagna, escherichia coli superiore al valore limite: divieto di balneazione a Cesenatico

Modena, chiude già la ruota panoramica: Procura di Torino scopre che non è revisionata

Modena, chiude già la ruota panoramica: Procura di Torino scopre che non è revisionata

Modena, torna il falso volantino del 'Ministero dell’Interno': segnalazioni in zona Est e zona Musicisti

Modena, torna il falso volantino del 'Ministero dell’Interno': segnalazioni in zona Est e zona Musicisti

Spazio ADV dedicata a MAMMUT MODENA
Articoli Recenti Ospedale Sassuolo: nuovo monitor in Cardiologia grazie al libro di Alfonso Scibona

Ospedale Sassuolo: nuovo monitor in Cardiologia grazie al libro di Alfonso Scibona

Ecco quanto costa comprare case nelle città e mete turistiche: Milano al top

Ecco quanto costa comprare case nelle città e mete turistiche: Milano al top

Morto per la puntura di un insetto: la vittima è il geometra Luca Savoca

Morto per la puntura di un insetto: la vittima è il geometra Luca Savoca

Modena, cani addestrati per il sostegno di pazienti con crisi epilettiche

Modena, cani addestrati per il sostegno di pazienti con crisi epilettiche