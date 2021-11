Modena, il Comune lotta contro le discriminazioni a scuola. Ma di green pass non si parla

'Perché la nostra società è ancora così... discriminante, giudicante, iniqua, insostenibile, inefficace? Come ci si prepara ad entrare in questo mondo con consapevolezza, competenza, autonomia?' Sono queste le domande poste dagli studenti di diverse scuole superiori di Modena (Barozzi, Muratori, San Carlo, Selmi, Sigonio e Wiligelmo) coinvolti nel Progetto Cantieri giovani del Csv Terre Estensi. Allo stesso modo un piccolo gruppo di ragazzi del IS Venturi, prevalentemente con bisogni educativi speciali, hanno partecipato a un progetto appositamente pensato per loro: hanno colorato la prepotenza di bullismo e prevaricazioni, le discriminazioni e l’isolamento, ma anche la tolleranza, la solidarietà, l’inclusione.'Ricordo che è attivo il punto di ascolto antidiscriminazioni al Centro per le famiglie del Comune in via del Gambero - scrive a riguardo sui social il sindaco di Modena Giancarlo Muzzarelli -. Si rivolge a tutte le persone che stanno subendo atti discriminatori per lingua, origine etnica o sociale, provenienza geografica, orientamento sessuale, colore della pelle, età, orientamento politico, convinzioni, pratiche religiose, handicap e di genere. Allo sportellopersonale con formazione nel campo della prevenzione e contrasto della discriminazione, è a disposizione per una prima fase di accoglienza, ascolto e consulenza. Chi vi si rivolge viene innanzitutto aiutato a valutare l’accaduto per comprendere se si è affettivamente trattato di discriminazione, cioè se l’esclusione da un servizio o un’opportunità (per esempio casa o posto di lavoro) sia dovuta a ragioni di nazionalità o origine etnica, genere, disabilità o condizione psichica, a causa dell’età, credo religioso o orientamento sessuale, oppure se sia dovuta a ragioni non riconducibili a comportamenti discriminatori. Se si tratta di discriminazione vengono illustrate le possibili azioni da intraprendere, le associazioni e i servizi sul territorio che possono aiutare in modo concreto a fare valere i propri diritti'.In tutto questo nessun cenno da parte del Comune di Modena e degli studenti al grande tema del Green Pass che - al di là di come la si pensi sul decreto Draghi - sta creando una oggettiva frattura sociale nel mondo del lavoro e anche all'interno delle scuole. Ricordiamo infatti che oggi, nel caso di due contagi in una classe, la Dad viene applicata solo per le persone non vaccinate.