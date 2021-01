Modena: Croce Rossa e carabinieri, continua la collaborazione

“Sono molto soddisfatto per la cordialità con cui si è tenuto l’incontro - ha affermato Meschiari - l’intenzione del Comitato è quella di proseguire in questa direzione al fine di irrobustire la rete di collaborazione con le altre istituzioni locali”. Continua poi il colonnello Pucciatti “Vogliamo fornire alla nostra comunità un servizio sempre più efficiente che possa essere pienamente integrato con le risorse territoriali ed in questo la Croce Rossa puo fornire un ottimo supporto”.

Le autorità si sono incontrate presso il Comando Provinciale dell’Arma dei carabinieri di Modena, dove è stato riconosciuto che la CRI ha di fatto un legame istituzionale con l’Arma e con le altre Autorità territoriali. Molti sono i motivi che uniscono le due organizzazioni, in primis le finalità di aiuto alla popolazione ed al territorio che esse presiedono: da un lato i carabinieri, storica istituzione volta alla professionale difesa della popolazione e dall’altro la Croce Rossa che con i suoi volontari offre aiuto nel campo sociale e sanitario. Entrambe le parti hanno tenuto ad esprimere la volontà di continuare la già preesistente collaborazione, dichiarando di voler avviare una serie di attività congiunte mettendo a disposizione risorse e competenze appartenenti al proprio perimetro. Proiettata nell’attuale contesto sociale e territoriale, questa dichiarazione assume un significato importante per la collettività, dove la protezione, la sicurezza e la salute dei cittadini costituiscono al giorno d’oggi una vera necessità.

