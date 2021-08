Modena e provincia: cosa fare a Ferragosto

si potrà visitare sabato 14 e domenica 15 agosto, su prenotazione e muniti di Green pass, in turni da 14 persone al massimo, con ingressi ogni 45 minuti dalle 9.45 alle 18. La prenotazione dei posti e dell’orario si può effettuare attraverso il sito di visitmodena (www.visitmodena.it ) pagando il solo ingresso alla torre (intero 3 euro, ridotto 2, bambini fino a 5 anni gratis). Nell’ambito del sito Unesco,(sabato 14 dalle 13 alle 15; domenica 15 nel pomeriggio, solo per gruppi) e l’acetaia del Palazzo comunale (sia sabato che domenica, visita guidata alle 10.30 – 11.30 – 15.30 – 16.30)., che nell’ultima settimana è stato visitato da un’ottantina di persone: gli spazi recuperati e rinnovati dell’Albergo diurno costruito nel 1933 sono aperti dalle 9.30 alle 19 (con ingressi alle 9.45 - 11 - 12.45 - 14.15 - 15.15 - 16.45 - 18.15); la visita, gratuita per un massimo di 14 persone per turno, è su prenotazione sempre sul sito di visitmodena.Da venerdì 13 agosto riprendono le, sempre aperto dal venerdì alla domenica, dalle 18 alle 23, a ingresso libero.A Palazzo dei Musei, in largo Sant’Agostino, è, sabato 14 dalle 8.30 alle 19.30 e domenica 15 agosto dalle 10 alle 18.Aperte al pubblico anche le mostre fotografiche di Fmav:si può visitare “Did you have a nice day?”, la personale di Marco Scozzaro, artista modenese residente a New York; alla Palazzina dei Giardini è in corso, invece, la mostra dedicata a Luca Maria Patella, grande protagonista e innovatore della scena artistica italiana. Entrambe le mostre sono aperte nel fine settimana, dalle 16 alle 21, a ingresso libero. Per informazioni biglietteria@fmav.orgNel fine settimana di Ferragosto, dalle 9 alle 19.30 con ingresso su prenotazione a pagamento (www.ferrari.com/it-IT/museums).(tel. 059.460778 o info@casamuseolucianopavarotti.it) sabato 14 e domenica 15 dalle 10 alle 18.alle 11,30 e alle 15,30 lezione gratuita di acquagym. E' possibile su prenotazione degustare arrosticini alla griglia., Ferragosto con la cocomerata: si rinnova l’appuntamento con la cocomerata di Ferragosto a Bastiglia. Nel giorno del Patrono, che la comunità festeggia nella solennità dell’Assunzione di Maria, torna per il terzo anno di fila uno degli eventi più apprezzati e attesi. Domenica 15 agosto dalle 20 nell’area verde di piazza Repubblica sarà possibile gustare in compagnia una fresca fetta di cocomero, accompagnata da gnocco fritto e un buon bicchiere di vino.: domenica 15 agosto alle ore 17, il Chiostro degli Scolopi (via Sabbatini) ospita il nuovo romanzo storico di Gabriele Sorrentino Mvtina, Giorni senza sole (Artestampa pp. 416, euro 18) terzo tassello del racconto della Mvtina romana.Sempre a Fananopresenterà il suo libro ‘Il punto di vista del cavallo. Caravaggio’ al Palaghiaccio (in via Don Eugenio Battistini 20) alle ore 20.: A Spezzano sono previste diverse: sabato 14 agosto alle ore 16,00 e domenica 15 agosto alle ore 16.00, 17.00 e 18.00, con prenotazione su EventBrite (max 20 persone a gruppo) e obbligo di green pass.Visita allaè il luogo ideale per una passeggiata digestiva e anche per scoprire curiosità della natura e del passato contadino. Oltre ai sentieri sempre accessibili, alle aree picnic, ai prati e boschetti dove rilassarsi, cullati dal dolce gorgoglio delle Salse, domenica 15 agosto 2021 è possibile visitare anche il, con la collezione di attrezzature agricole di un tempo. La visita è gratuita, muniti di green pass, nel rispetto delle normative anticovid.A Ferragosto c'è poi la Fiera di san Rocco e il tradizionale concerto di Ferragosto, omaggio a ‘Fellini e Rota.: da venerdì 13 a domenica 15 agosto torna il tradizionale appuntamento con la Sagra dell'Assunta organizzata presso la Parrocchia San Biagio. Oltre alle celebrazioni religiose, il programma prevede tre giorni di iniziative ricreative con pesca di beneficenza e un punto ristoro con un delizioso menù, da gnocco e tigelle ai tortelloni alla grigliata. La prenotazione è obbligatoria, info sul sito del Comune di Maranello.la Festa dei Matti a Palagano (MO), evento organizzato della Contrada Aravecchia, si svolge il 14, 15 agosto 2021.: si svolge a Ferragosto per tutta la giornata, il Mercato di Forte dei Marmi. A Roccapelago dalle ore 21:00 Concerto ad organo presso la Chiesa.: la Pro Loco di Serramazzoni dal 13 al 22 agosto ha organizzato una mostra tributo intitolata 'Aspettando la Sfilata, ospite Nicholas Poggioli' per omaggiare lo stilista originario della frazione di Pompeano. Lo stilista sarà presente alla sfilata del 21 agosto, in piazza Tasso.Ferragosto con Vittorio Sgarbi a Fanano. Il noto critico d’arte presenterà il suo libro ‘Il punto di vista del cavallo. Caravaggio’ al Palaghiaccio (in via Don Eugenio Battistini 20) alle ore 20.‘Il punto di vista del cavallo’ parla di Michelangelo Merisi da Caravaggio, il pittore che ha rivoluzionato l’arte e la pittura europea.L’ingresso è gratuito e si accede con il green pass.