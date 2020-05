Modena, estetiste e parrucchieri possano aprire di sera e festivi

A Modena gli esercizi di acconciatori, parrucchiere, barbieri, estetiste, tatuaggi, piercing e affini, possono aprire dalle 7 alle 22 tutti i giorni, domeniche e festivi compresi. Lo stabilisce una ordinanza comunale che recepisce le richieste di operatori del settore, fortemente danneggiato dalla lunga inattività a causa del “lockdown” da Coronavirus.

“Abbiamo ritenuto opportuno – spiega Ludovica Carla Ferrari, assessora alle Politiche economiche - prevedere, per tutto il periodo dell’emergenza sanitaria, l’apertura facoltativa delle attività di acconciatura ed estetica con orari ampliati e anche nelle giornate domenicali e festive per supportare le attività del comparto Benessere in ripartenza sul territorio, negli sforzi per cercare di riprendersi ‘da una crisi senza precedenti’ come l’hanno definita le associazioni di categoria”.

Il provvedimento, che modifica la preesistente ordinanza sugli orari di queste attività, nasce infatti anche dal confronto con le organizzazioni imprenditoriali del commercio e in accordo con Rete Imprese Italia. Sarà valido per tutto il periodo dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid – 19.

L’orario ampliato, adottato liberamente da ciascun esercizio, deve essere esposto in modo ben visibile dall’esterno (quindi sulla vetrina d’accesso), con il numero di telefono per effettuare la prenotazione.