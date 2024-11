Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Mi preme dunque segnalare alle autorità competenti questo atto di vandalismo e sollecitare un’attenta manutenzione di tutte le attrezzature di sicurezza all'interno del parcheggio. Inoltre, gesti di questo genere non possono essere sottovalutati. La mia preoccupazione è che, senza interventi rapidi, la situazione possa solo peggiorare, trasformando il parcheggio in un luogo di degrado e potenzialmente in un punto di ritrovo per malintenzionati. Mi appello pertanto all'amministrazione comunale di Modena, e in particolare al sindaco Mezzetti, affinché vengano aumentati i controlli nell'area e adottate misure preventive più stringenti per tutelare i cittadini e proteggere un'infrastruttura fondamentale per il nostro centro città - chiude Pierro -. Un ringraziamento anticipato per l’attenzione a questo tema di sicurezza pubblica che, credo, sia caro a tutti i modenesi'.