Modena, in 500 al corteo pacifico in centro per dire no al Green Pass

Ancora un sabato di manifestazioni in centro a Modena per dire no al Green Pass. Il corteo, autorizzato dalla questura e promosso da 'Modena Libera' , ha visto la partecipazione di oltre 500 persone. Tra loro famiglie, giovani, anziani, tante persone non vaccinate, ma anche diversi vaccinati. Tutti insieme per dire ancora una volta no al passaporto sanitario. Da piazzale Sant'Agostino, dove era presente anche il dottor Daniele Giovanardi per la sua raccolta di firme da presentare al direttore Ausl Brambilla, il lungo serpentone ha attraversato via Emilia centro tra gli slogan 'libertà', 'giù le mani dalla Costituzione', 'no violenza ma determinazione'.Diversi i commercianti che hanno applaudito alla manifestazione, mentre altri avevano affisso alcuni cartelli chiedendo di fermare il corteo per non compromettere gli acquisti del sabato. Prima della fine del corteo è stato anche organizzato un momento di canto e ballo sulle note di 'Danser encore', la canzone divenuta ormai simbolo delle sfilate contro il Green Pass in Italia e in Francia.