Modena, in centinaia al corteo pacifico contro il Green Pass

Ancora centinaia di persone hanno partecipato alla manifestazione organizzata a Modena contro il Green Pass. I manifestanti, ritrovatisi al Novi Sad, hanno sfilato ungo viale Vittorio Veneto intonando il coro partito da Trieste e divenuto l'inno del no al passaporto sanitario. La manifestazione, autorizzata dalla questura, è stata scortata da un notevole numero di poliziotti e carabinieri, mentre in via Emilia Centro si teneva la manifestazione Sciocola', accessibile solo con Green Pass ( qui l'articolo ).E' confermata intanto la manifestazione del 13 novembre con tutti i gruppi modenesi contro il Green Pass. Durante l'evento, che gli organizzatori specificano essere 'autorizzato dalla questura', sono previsti ospiti e relatori nazionali, interventi di medici, testimonianze dei lavoratori e personaggi pubblici. Certi gli interventi dell'avvocato e giornalista Francesco Toscano, del giornalista Francesco Amodeo e del vicepresidente della Commissione Esteri della Camera Pino Cabras.

