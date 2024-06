Modena, lutto nella sanità per la morte di Anna Sviridenko: 'Solare e preparata'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Ricorderemo Anna sempre con il sorriso - afferma Annarita Pecchi, professore associato di Radiologia -. Fino all'ultimo giorno ha lavorato con grande positività. L'ultimo turno l'ho fatto proprio con lei, sabato fino alle 13:30'. I colleghi spiegano come non avessero notato nulla di strano. 'Non parlava mai dei suoi problemi e anche l'ultimo giorno è stato un giorno come tutti gli altri. Siamo tutti scossi: quando abbiamo saputo la notizia abbiamo cercato di verificare più volte che fosse lei, perché non ci sembrava possibile',

'Era una persona estremamente competente dopo un periodo da specializzanda e un trascorso a Carpi aveva concluso tutto il percorso di specializzazione proprio qui a Modena nel nostro dipartimento - spiega Pietro Torricelli, direttore Dipartimento diagnostica per immagini -.

E' un fatto terribile. Sotto il profilo tecnico Anna era estremamente competente, sappiamo che lavorava anche per Innsbruck: qui lavorano circa una quarantina di specializzandi come lei che si turnano anche con altre strutture sanitarie e ospedaliere. Al di là del sul sorriso e della sua umanità, la ricordiamo per la sua grande competenza e preparazione sul piano tecnico. Avrebbe avuto sicuramente grandi prospettive professionali'.



Anche l’Azienda USL di Modena si unisce al cordoglio. 'Unitamente a tutti i professionisti dell’Ausl – dichiara la Direttrice Anna Maria Petrini - condanniamo fermamente il vile atto perpetrato nei confronti di questa professionista così come di ogni donna vittima di violenza. Continueremo a ribadire in tutti i contesti possibili la necessità di un impegno congiunto di tutte le componenti della nostra Comunità per evitare il ripetersi di questi ignobili gesti e promuovere una cultura del dialogo, del rispetto e della non violenza'.