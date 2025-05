Modena, malore mentre è in sella allo scooter: salvato con defibrillatore

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Intervento salvavita stamattina in centro a Modena, grazie all’utilizzo del defibrillatore pubblico donato dall’associazione “Beppe Loschi nel cuore”.

Un carabiniere sotto ufficiale che si trovava in quel luogo, dopo aver notato un uomo che era stato colto da malore mentre era in sella al proprio scooter in Corso Canalgrande, si è subito attivato, individuando e utilizzando immediatamente il defibrillatore pubblico posto nelle vicinanze. Nel frattempo era stato allertato il 118, che ha inviato un’automedica a supporto delle operazioni di soccorso.

L’uomo, un 53enne, ha ripreso conoscenza: trasportato all’ospedale di Baggiovara, è stato preso in carico in Pronto Soccorso e presso il reparto UTIC, dove rimarrà ricoverato. Sottoposto ad accertamenti, è fuori pericolo di vita.