Modena, morto a 77 anni il rettore della chiesa di San Domenico

Lutto nella diocesi di Modena: è morto il sacerdote paolino don Mariano Adani, aveva 77 anni. 'L’arcivescovo Erio Castellucci e il presbiterio diocesano, unitamente ai familiari, alla comunità paolina di Modena e alla Curia diocesana, annunciano la nascita al Cielo di don Marino Adani - scrive la diocesi in una nota -. Nato il 28 ottobre 1943 a Zocchetta, frazione di Zocca, don Marino Adani fu ordinato presbitero per la Società San Paolo il 16 settembre 1979. Dal 1994 al 2008 è stato rettore e parroco del Santuario Regina degli Apostoli alla Montagnola, a Roma. A Modena, dal 2009, è stato superiore della comunità paolina e rettore della chiesa di San Domenico. Nel 2013 è stato nominato vicario episcopale per la Vita consacrata'. Il Rosario sarà celebrato domani, martedì 1 dicembre, alle ore 19.30 nella chiesa parrocchiale di Zocca e alle 19 nella chiesa parrocchiale di Sant’Agostino a Modena. Le esequie avranno luogo mercoledì alle 9, nella chiesa parrocchiale di Sant’Agostino.

