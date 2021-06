Modena: multe pazze sulle strisce blu, si moltiplicano i casi

Dopo il caso della sanzione ingiusta verbalizzata a una modenese con la connessa odissea (ancora non terminata) per annullarla, sono arrivate alla redazione de La Pressa numerose altre segnalazioni di multe simili. Segnalazioni di cittadini che - nonostante avessero pagato il ticket dovuto per aver parcheggiato sulle strisce blu - si sono ritrovati la multa sul parabrezza.Come già spiegato, il servizio non è gestito direttamente dalla polizia locale (i cui riferimenti risultano comunque stampati sull'avviso di verbale come da foto sotto), ma dagli addetti di Modena Parcheggi.In pratica, a quanto pare (ma non vi è nulla di ufficiale dal Comune), all'origine del problema vi sarebbe un errore di comunicazione tra gli strumenti utilizzati per accertare il pagamento da parte degli ausiliari e lo scontrino rilasciato dai parcometri. Di qui l'apparire in alcuni ticket, la necessità di esporre il tagliando.Il problema è che l'amministrazione comunale di Modena non ha mai dato conto del problema e della esigenza di esporre il ticket (tanto è vero che la sosta si può prolungare anche pagando da remoto).Il risultato sono una raffica di sanzioni ingiuste che - ad oggi - non vengono annullate automaticamente, ma che impongono al cittadino-vittima di entrare nel girone dantesco della macchina dei ricorsi.