Modena, oggi sono 95 i ricoverati per Covid: nessun bambino

'Ad oggi, sono presenti negli ospedali di Modena 95 pazienti con riscontro di tampone positivo, di cui 75 ricoverati in degenza ordinaria (62 al Policlinico, 13 a Baggiovara), 8 in terapia semintensiva e 12 in terapia intensiva (1 all’ospedale Civile, gli altri al Policlinico)' - lo comunica l'Azienda ospedaliera di Modena.In base a fonti qualificate del nostro giornale, di questi ricoverati oggi, 23 dicembre 2021, nessuno si trova ricoverato nei reparti di Neonatologia e Pediatria, mentre - restando al Policlinico - 25 si trovano nel reparto Malattie infettive, 13 Medicina interna straordinaria Covid, 27 reparto Malattie apparato respiratorio, 9 intubati, 7 in Terapia intensiva ma non intubati. Poichè i ricoverati Covid con meno di 14 anni vengono ospitati in pediatria, significa che non sono presenti bambini ricoverati per Covid a Modena.'Un anno fa, 23 dicembre 2020, i ricoverati erano: 238 totali 185 in ordinaria e 53 tra intensiva e semi intensiva. Dei 95 pazienti, 85 sono ricoverati per le conseguenze del Covid-19, mentre i restanti 10 per altre patologie, con riscontro occasionale di tampone positivo - continua l'Aou -. Tra questi 95 il 60% non è vaccinato. L’età media dei 95 ricoverati per COVID è 66 anni, quella dei vaccinati è 69, quella dei non vaccinati è 63 anni'.