Modena, Ordine Commercialisti festeggia gli iscritti all'Albo professionale da oltre 40 anni

L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Modena ha voluto tributare un sentito ringraziamento ai colleghi di 'lungo corso', la cui esperienza professionale si protrae da almeno quattro decenni. Nel corso della tradizionale Festa d’Estate dell’Ordine, tenutasi a Villa Forni di Cognento, sono infatti state consegnate le speciali targhe celebrative ai Commercialisti modenesi che risultano iscritti all’Albo professionale da 40 e più anni, alcuni dei quali vantano un’anzianità di almeno 50 anni.'Questa piccola ma doverosa cerimonia – ha sottolineato Alessandro Cavani, Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Modena - vuole rappresentare un giusto riconoscimento a chi, con dedizione ed impegno, ha dato e continua a dare lustro alla nostra categoria, costituendo un esempio per i colleghi più giovani e dimostrando la capacità di evolversi ed adattarsi ai notevoli cambiamenti che hanno caratterizzato il nostro contesto professionale durante questo lungo arco di tempo'.La serata ha visto la partecipazione di tanti professionisti, accompagnati da famigliari e colleghi, nonché di diversi componenti del Consiglio direttivo dell’Ordine. Di particolare rilievo è stato il momento dedicato ai Commercialisti iscritti all’Ordine da più di 50 anni: Maria Luisa Ascari, Anna Maria Cornia, Giampiero De Giacomi e Mario Taccini.A seguire, la consegna del riconoscimento dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Modena ha riguardato la nutrita pattuglia di colleghi iscritti all’Albo professionale da più di 40 anni: Riccardo Aldrovandi, Sergio Bambini, Giuseppe Benatti, Maria Teresa Bernardi, Stella Bertolucci, Tiberio Bonvicini, Angela Capelli, Augusto Castelfranco, Marco Dal Borgo, Nicola Delpiano, Luca Gaiani, Luigi Gilioli, Arturo Gualdi, Enrico Malagoli, Daniela Manicardi, Ferruccio Monti, Adolfo Morandi, Fiorella Pinelli, Mara Romani, Mario Rossi, Luigi Tagliati, Ester Torelli, Alessandro Zanetti.La serata si è quindi conclusa all’insegna della convivialità e del divertimento, tra il buon cibo e l’apprezzatissimo spettacolo musicale che hanno piacevolmente intrattenuto i presenti nello splendido parco di Villa Forni.

