Modena, ospedale di Baggiovara: ecco i 4 nuovi primari

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

In questi mesi l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena ha provveduto alla nomina di quattro nuovi Direttori di altrettante Strutture Complesse strategiche dell’Ospedale Civile di Baggiovara, che hanno sostituito figure importanti della sanità che sono andate in pensione.

Il dottor Stefano Colopi, dal 16 ottobre 2023 ha sostituito il dottor Vincenzo Spina alla guida della Radiologia. La dottoressa Lesley De Pietri, dal 1° settembre 2024 ha preso il posto della dottoressa Elisabetta Bertellini in Anestesia e Terapia Intensiva. La dottoressa Giovanna Fabbri dal 2 settembre 2024 ha sostituito il dottor Andrea Montis in Medicina Riabilitativa. Infine, la professoressa Jessica Mandrioli è dal 1° aprile 2024 è alla guida della Neurologia.

I quattro Direttori sono stati presentati alla stampa questa mattina in una conferenza che si è tenuto presso la Sala Vecchiati dell’Ospedale Civile di Baggiovara.

L’incontro è stato anche l’occasione per presentare il dottor Andrea Ziglio, nuovo Direttore Sanitario, e l’avvocato Cosimo Palazzo, nuovo Direttore Amministrativo dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena.'Questi appuntamenti - ha commentato Luca Baldino, direttore generale dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Modena – sono importanti e doverosi perché consentono ai cittadini di conoscere meglio i professionisti che si occupano della loro salute. Per questo motivo, oggi presentiamo anche il nuovo Direttore Amministrativo e il nuovo Direttore Sanitario dell’AOU di Modena, che si sono insediati la scorsa settimana. A loro e ai nuovi primari auguro anzitutto buon lavoro. I nuovi Direttori raccolgono l'eredità di alcuni professionisti che hanno fatto la storia di questo ospedale, che quest’anno per altro compie vent’anni, e che ringrazio per il grande lavoro svolto per il bene comune'.'Un augurio di buon lavoro ai nuovi Direttori presentati oggi – ha commentato Mattia Altini, direttore generale dell’Ausl di Modena –, figure di primissimo piano le cui competenze andranno a vantaggio di tutta la rete sanitaria provinciale, compresa l’assistenza territoriale. L’integrazione tra le professionalità e i percorsi clinici e assistenziali tra le aziende sanitarie della provincia è la strada maestra che vogliamo percorrere per rispondere sempre meglio ai bisogni di salute della comunità modenese, un indirizzo che ci consente di sviluppare nuovi modelli organizzativi, per affrontare le nuove sfide a cui la sanità è chiamata oggi. Sono certo che con la collaborazione di tutti, a ogni livello, saremo in grado di continuare ad offrire servizi di qualità'.