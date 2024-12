Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Durante tutto il periodo natalizio e in occasione dei festeggiamenti di Capodanno, saranno inoltre potenziati gli svuotamenti dei contenitori stradali e i servizi di spazzamento e raccolta' - fa sapere Hera.

A Modena, come annunciato nei calendari già in possesso degli utenti, nella notte tra martedì 31 dicembre e mercoledì 1° gennaio il servizio di raccolta porta a porta sarà sospeso, ma verrà comunque garantito il sabato successivo.Quindi, nelle zone residenziali a calendario azzurro, i cittadini non dovranno esporre la plastica martedì 31 dicembre, ma il venerdì successivo, cioè il 3 gennaio, con le stesse modalità di sempre (dalle 19 alle 23).Allo stesso modo, anche il ritiro della carta nelle zone residenziali a calendario giallo sarà posticipato al sabato successivo, quindi i cittadini dovranno esporre la carta venerdì 3 gennaio, anziché il 31 dicembre.Per chi abita nelle altre zone residenziali o nelle frazioni, le giornate di raccolta non subiranno modifiche.Per quanto riguarda i residenti e le attività commerciali che fanno riferimento al calendario centro storico i servizi di raccolta previsti sono invece confermati il 1° gennaio con le solite modalità. Gli svuotamenti negli androni dei palazzi saranno invece posticipati al 2 gennaio.Per quanto riguarda infine le utenze non domestiche fuori dal centro storico, la raccolta dell’organico sarà garantita anche il giorno di Capodanno.Le stazioni ecologiche di tutta la provincia saranno chiuse l’1 e il 6 gennaio.