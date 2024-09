Modena, riapre cavalcavia La Marmora: in tempo per avvio delle lezioni

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

lavori di manutenzione straordinaria resisi necessari a causa di abbassamenti della carreggiata in corrispondenza del raccordo tra il rilevato e il cavalcavia.L’infrastruttura che, superando la tangenziale Pirandello, collega il rione Sant’Anna con la zona industriale a nord di Modena, era stata chiusa a fine luglio per consentire le lavorazioni su entrambe le corsie in contemporanea con l’obiettivo di abbreviare il più possibile la durata del cantiere.'Avevamo promesso di riaprire il cavalcavia a metà settembre, in tempo per l’avvio dell’anno scolastico – evidenzia l’assessore ai Lavori pubblici Giulio Guerzoni – e abbiamo mantenuto la parola, grazie all’impegno di dirigenti e tecnici comunali, dell’impresa e delle maestranze che, anche in pieno agosto, hanno continuato a lavorare per finire il prima possibile.

Rimarrà chiuso ancora per un’altra settimana, invece, lo svincolo 10bis della tangenziale Pirandello-Carducci, che consente l’accesso sul cavalcavia La Marmora in direzione centro città, per permettere il completamento delle ultime finiture'.

La carreggiata stradale è stata messa in piena sicurezza, attraverso l’installazione di micropali con tubolari in acciaio, una nuova soletta flottante in cemento armato e la riesecuzione dei conglomerati bituminosi delle carreggiate. È inoltre stata realizzata la nuova segnaletica orizzontale.

I lavori, del valore di 426 mila euro più Iva, sono stati realizzati dal settore Lavori pubblici del Comune di Modena nell’ambito dell’appalto quadro di manutenzione straordinaria e sono seguiti a una indagine geologica e progettazione dell’intervento a cura dell’impresa incaricata.