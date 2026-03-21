Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, ricordato Giuseppe Mazzini nel 154esimo anniversario della morte

Modena, ricordato Giuseppe Mazzini nel 154esimo anniversario della morte

L'assessore Bortolamasi: 'In una fase storica segnata da tensioni internazionali e nuove sfide democratiche, il suo pensiero è attuale'

2 minuti di lettura

Oggi Modena ha ricordato il 154esimo anniversario della morte di Giuseppe Mazzini con una cerimonia nella piazza a lui dedicata, che vede al centro il busto in bronzo del patriota italiano protagonista e ispiratore del Risorgimento, oltre che sostenitore di un’unione più ampia a livello europeo, ritenuta essenziale per garantire pace e democrazia su scala internazionale.

Durante la commemorazione, aperta dal presidente dell’associazione Mazziniana modenese Gian Carlo Venturelli, sono intervenuti Mariano Brandoli, direttore dell’Istituto studi Risorgimento comitato di Modena, e Andrea Bortolamasi, assessore alla Cultura del Comune di Modena.

'A 154 anni dalla morte di Giuseppe Mazzini, il suo pensiero conserva una straordinaria attualità – ha detto l’assessore alla cultura Andrea Bortolmasi - La sua idea di Italia si fondava su una cittadinanza consapevole, sul legame tra diritti e doveri e su una visione europea capace di unire i popoli nella libertà e nella cooperazione. In una fase storica segnata da tensioni internazionali e nuove sfide democratiche, la lezione mazziniana continua a ricordarci quanto sia essenziale costruire comunità politiche fondate sulla partecipazione, sulla responsabilità civile e su un’Europa intesa come progetto condiviso di pace e democrazia'.

Al temine degli interventi, la celebrazione si è spostata in Municipio, nella sala dei Passi perduti in Municipio, dove si è conclusa con un intervento della professoressa Federica Di Padova, consigliera comunale.

L’iniziativa è stata promossa dall’Associazione mazziniana italiana intitolata a Riccardo Mordacci e dall’Istituto per la Storia del Risorgimento italiano, in collaborazione con il circolo Mario Allegretti della Federazione italiana associazioni partigiane (Fiap) e la rivista “Il Panaro”, con il patrocinio del Comune di Modena.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Sfratti facili, allarme del sindacato inquilini Cisl sul nuovo Ddl del Governo Meloni

Sfratti facili, allarme del sindacato inquilini Cisl sul nuovo Ddl del Governo Meloni

Modena, al Braglia arriva il Mantova: obiettivo consolidare i playoff

Modena, al Braglia arriva il Mantova: obiettivo consolidare i playoff

Camera penale Modena: 'Votare sì per una giustizia terza e imparziale e libera dalla politica'

Camera penale Modena: 'Votare sì per una giustizia terza e imparziale e libera dalla politica'

Modena, infortunio mortale sul lavoro: lascia 4 figli. La Cisl: 'Ora mille euro al mese alla famiglia'

Modena, infortunio mortale sul lavoro: lascia 4 figli. La Cisl: 'Ora mille euro al mese alla famiglia'

'Bretella e Cispadana, l'eterna anomalia della guida di due ex presidenti della Provincia di Modena'

'Bretella e Cispadana, l'eterna anomalia della guida di due ex presidenti della Provincia di Modena'

Taglio delle accise, a Modena va molto male: 4 distributori su 10 non si sono adeguati

Taglio delle accise, a Modena va molto male: 4 distributori su 10 non si sono adeguati

Articoli più Letti Lutto a Modena, è morta a 53 anni Albachiara Cristiani

Lutto a Modena, è morta a 53 anni Albachiara Cristiani

Modena, in migliaia per l'ultimo saluto ad Albachiara Cristiani: testimone di una Fede incrollabile

Modena, in migliaia per l'ultimo saluto ad Albachiara Cristiani: testimone di una Fede incrollabile

Vignola, il premio Ciliegia d'oro va a Federica Minozzi

Vignola, il premio Ciliegia d'oro va a Federica Minozzi

Sfruttate e multate

Sfruttate e multate

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Stop al porta a porta e ritorno ai cassonetti per atre 7500 utenze a Modena

Stop al porta a porta e ritorno ai cassonetti per atre 7500 utenze a Modena

Il fotovoltaico solidale che fa comunità

Il fotovoltaico solidale che fa comunità

Lutto in Unimore, è morto a 76 anni il professor Antonio Strozzi

Lutto in Unimore, è morto a 76 anni il professor Antonio Strozzi

Vergogna parcheggio Com del Policlinico di Modena: dopo la denuncia, nel week end i lavori di ripristino

Vergogna parcheggio Com del Policlinico di Modena: dopo la denuncia, nel week end i lavori di ripristino