Incidente stradale con 4 persone coinvolte e danni ad auto e ad un edificio nel primo pomeriggio di oggi in via Strada Morane, dove due auto si sono scontrate violentemente intorno alle 13.20. L’impatto è stato così forte da spingere uno dei veicoli contro un negozio affacciato sulla strada, sfondandone l’ingresso, facendo braccia anche nel muro e terminando la corsa all’interno del locale.
Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco della sede centrale di Modena. La complessità della situazione, unita al rischio di danni strutturali all’edificio commerciale, ha reso necessario anche l’arrivo del Funzionario di servizio, che ha coordinato le operazioni di messa in sicurezza del mezzo e dei locali coinvolti.
Presenti anche i sanitari del 118, che hanno prestato assistenza alle quattro persone rimaste coinvolte nello scontro, fortunatamente non in maniera grave. La Polizia Locale ha effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e ha gestito la viabilità, fortemente rallentata nell’area. Le operazioni di messa in sicurezza dell’edificio e di rimozione dei veicoli sono proseguite nel pomeriggio.
Modena, schianto tra due veicoli: un'auto sfonda un muro e finisce in un negozio
E' successo in zona Morane. Quattro le persone coinvolte nello schianto
