Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, schianto tra due veicoli: un'auto sfonda un muro e finisce in un negozio

Modena, schianto tra due veicoli: un'auto sfonda un muro e finisce in un negozio
Iscriviti al nostro canale YouTube!

E' successo in zona Morane. Quattro le persone coinvolte nello schianto

1 minuto di lettura

Incidente stradale con 4 persone coinvolte e danni ad auto e ad un edificio nel primo pomeriggio di oggi in via Strada Morane, dove due auto si sono scontrate violentemente intorno alle 13.20. L’impatto è stato così forte da spingere uno dei veicoli contro un negozio affacciato sulla strada, sfondandone l’ingresso, facendo braccia anche nel muro e terminando la corsa all’interno del locale.
Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco della sede centrale di Modena. La complessità della situazione, unita al rischio di danni strutturali all’edificio commerciale, ha reso necessario anche l’arrivo del Funzionario di servizio, che ha coordinato le operazioni di messa in sicurezza del mezzo e dei locali coinvolti.
Presenti anche i sanitari del 118, che hanno prestato assistenza alle quattro persone rimaste coinvolte nello scontro, fortunatamente non in maniera grave. La Polizia Locale ha effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e ha gestito la viabilità, fortemente rallentata nell’area. Le operazioni di messa in sicurezza dell’edificio e di rimozione dei veicoli sono proseguite nel pomeriggio.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Divieto di sorpasso Modena-Sassuolo, i sindaci: 'Nessuno scaricabarile sugli autotrasportatori'

Divieto di sorpasso Modena-Sassuolo, i sindaci: 'Nessuno scaricabarile sugli autotrasportatori'

'Mi sono tagliato le vene': episodio shock interrompe il Consiglio Comunale

'Mi sono tagliato le vene': episodio shock interrompe il Consiglio Comunale

Modena calcio: fine settimana al top anche per le giovanili

Modena calcio: fine settimana al top anche per le giovanili

Buche stradali a Modena e in tangenziale, boom di cittadini con auto danneggiate

Buche stradali a Modena e in tangenziale, boom di cittadini con auto danneggiate

Gli abusi nella chiesa: a Modena incontro col vescovo Castellucci

Gli abusi nella chiesa: a Modena incontro col vescovo Castellucci

Modena, vicepresidenza Hera: 5 candidati. Ma Mezzetti ha già scelto Fabbri, sgarbo al rettore Cucchiara

Modena, vicepresidenza Hera: 5 candidati. Ma Mezzetti ha già scelto Fabbri, sgarbo al rettore Cucchiara

Articoli più Letti Modena, il saluto del Comune ai 48 dipendenti usciti

Modena, il saluto del Comune ai 48 dipendenti usciti

Modena piange la storica dipendente comunale Anna Tavoni: aveva 64 anni

Modena piange la storica dipendente comunale Anna Tavoni: aveva 64 anni

Fondazione di Modena, alla Diocesi di Modena erogati 2 milioni in tre anni: assordante silenzio sullo scandalo

Fondazione di Modena, alla Diocesi di Modena erogati 2 milioni in tre anni: assordante silenzio sullo scandalo

Scandalo Fondazioni, a Mirandola i 7,9 milioni spariti non sono mai stati recuperati

Scandalo Fondazioni, a Mirandola i 7,9 milioni spariti non sono mai stati recuperati

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Modena, via Emilio Po: raffica di auto vandalizzate

Modena, via Emilio Po: raffica di auto vandalizzate

Lutto nella sanità modenese: morto a 93 anni l'oncologo Vittorio Silingardi

Lutto nella sanità modenese: morto a 93 anni l'oncologo Vittorio Silingardi

Alpinisti soccorsi, Cai di Pavullo conferma: 'Tutti fuori pericolo'

Alpinisti soccorsi, Cai di Pavullo conferma: 'Tutti fuori pericolo'

Dalla piazza il grido dei cittadini per la sicurezza: 'Modena merita di più'

Dalla piazza il grido dei cittadini per la sicurezza: 'Modena merita di più'