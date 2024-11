Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nei tre giorni della fiera sono stati oltre 60 i controlli eseguiti nei confronti di allevatori ed espositori, svolti nei confronti di soggetti italiani e stranieri, valendosi anche del supporto di soggetti privati specializzati in traduzione e in riconoscimento di avifauna.Nel corso delle attività, i militari dell’Arma hanno denunciato due persone per il reato di ricettazione. I due avevano posto in vendita oltre 60 esemplari oggetto di precedenti furti. Gli animali sono stati posti sotto il vincolo del sequestro ed affidati in custodia al legittimo proprietario.Sotto il profilo amministrativo sono state emesse diverse sanzioni amministrative per irregolarità nella gestione e il possesso di animali col sequestro amministrativo di ulteriori 18 esemplari.