Modena, scuole drammaticamente chiuse. Ma mercato del lunedì si farà

Nonostante la zona rossa e la drammatica chiusura delle scuole, a Modena il Mercato del lunedì non viene annulato e Muzzarelli conferma la sua linea aperturista . Lunedì 8 marzo infatti, pur con solo i banchi che propongono prodotti alimentari e florovivaistici, torna il mercato dalle 7 alle 14.30 presso il parco Novi Sad.'Nella zona della tribuna, a due passi dal centro storico di Modena, il tradizionale appuntamento ci sarà - si legge in una nota del Consorzio -. Un’occasione per acquistare prodotti freschi e, magari, approfittarne per acquistare una pianta o dei fiori da regalare nella giornata internazionale dedicata alla Donna'.Ricordiamo che nella prima ondata, quando vennero chiuse appunto le scuole, il Mercato del lunedì venne inizialmente chiuso completamente. Compresi i prodotti alimentari. Parallellamente impossibile non notare come ieri con una ordinanza ad hoc molti comuni della provincia abbiano chiuso i parchi e addirittura abbiano stabilito il divieto di fumare in strada