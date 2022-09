Modena, spogliatoi 118 indegni. L'Ausl: 'Siamo a conoscenza'

'In merito al comunicato diffuso in data odierna dalla sigla sindacale Cisl sugli spogliatoi per gli operatori del 118, l’Ausl di Modena precisa di essere a conoscenza della situazione descritta nel comunicato e, con gli uffici preposti, è al lavoro per individuare adeguate soluzioni. Non appena insediata, la nuova Direzione aziendale è stata informata della situazione e ha voluto subito acquisire tutti gli elementi utili per effettuare le valutazioni del caso'. Così in una nota l'Ausl replica a quanto denunciato questa mattina dalla Cisl 'Sono in corso di valutazione alcune possibili soluzioni che garantiscano un adeguato comfort per gli operatori. L’Ausl si scusa per i disagi provocati dagli attuali spazi degli spogliatoi, rassicurando ulteriormente sulla volontà di superare la situazione attuale'.