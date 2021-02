Modena: sull'app IO le rette di nido, scuola e mensa

Per iniziare a utilizzare IO, occorre registrarsi con le credenziali Spid, il sistema pubblico di identità digitale rilasciato gratuitamente all’Urp di piazza Grande, in alternativa, con la Carta d’Identità Elettronica. Poi si potrà accedere all’app digitando il pin scelto o tramite riconoscimento biometrico, cioè con impronta digitale o riconoscimento del volto.

Dopo i primi servizi pubblicati lo scorso anno, partendo dalle notifiche dei servizi finanziari, il Comune di Modena, ha implementato i servizi a disposizione sulla app IO, scaricabile da App Store e Play Store, che costituisce un unico punto di accesso per interagire in modo semplice e sicuro con i servizi pubblici locali e nazionali, direttamente dallo smartphone.

