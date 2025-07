Modena, taratura Telelaser ed etilometri affidata agli stessi produttori

Taratura e revisione non sono la stessa cosa: chi può farla e quando

I costi e le ditte coinvolte

Con una determinazione dirigenziale, il Comune di Modena ha affidato alle aziende Eltraff srl e Morgan Italia srl il servizio di taratura e manutenzione dei dispositivi elettronici utilizzati dalla Polizia Locale per il controllo della velocità e del tasso alcolico: rispettivamente si tratta del dispositivo Telelaser modello TruCam e di due etilometri in dotazione al Comando della PL di ModenaI costi dell'affidamento ammontano a 3.500 euro. Ma non è certamente il costo ad avere generato, anche nel recente passato, dubbi e quesiti sulle procedure. Un documento che risolleva alcuni dubbi ed interrogativi più volte anche oggetto di interrogazioni comunali e regionali. Il quesito principale e la richiesta di chiarimenti i concentra su una domanda principale. Può chi fornisce un dispositivo essere anche a chiamato a verificarne il corretto funzionamento e la taratura? Abbiamo approfondito il tema e la risposta sembrerebbe si. Del resto il fatto che tali procedure siano oggetto di dettagliati atti del comune, istruiti da organismi tecnici, ne rappresentano già una garanzia, ma le spiegazioni tecniche, ricche di codici e di riferimenti normativi, non aiutano a chiarire precisamente ai non addetti ai lavori, il merito della questione, soprattutto in termini divulgativi.Tali procedure di affidamento della verifica del funzionamentoe della taratura agli stessi soggetti che producono e forniscono i dispositivi continuano a sollevare infatti dubbi di imparzialità, ma dalle verifiche emerge comunque che la normativa lo consente, ma a condizione che le imprese siano accreditate e in possesso dei requisiti tecnico-normativi richiesti dalla legge. Ed è proprio il caso di Eltraff e Morgan Italia: entrambe - stando ai contenuti della determina - hanno prodotto autocertificazioni sul possesso dei requisiti e documentazione attestante l’esperienza pregressa nel settore.La taratura è un’operazione tecnica che verifica la corretta funzionalità dello strumento, ed è legittimamente affidabile a laboratori accreditati, anche se coincidono con il produttore. È il caso del telelaser TruCam, la cui taratura periodica è stata affidata a Eltraff srl, azienda produttrice e accreditata.La revisione, invece, è un controllo legale e obbligatorio previsto esclusivamente per gli etilometri, e deve essere effettuata dal Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicoli e Dispositivi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. È espressamente vietato sostituire questa procedura con interventi di soggetti privati.La delibera del Comune non derogherebbe a questo obbligo: infatti, si limita ad affidare la manutenzione e la taratura ordinaria, lasciando impregiudicato ilcontrollo annuale ministeriale, come previsto dall’art. 379 del Regolamento del Codice della Strada.In sintesi, dagli approfondimenti fatti non si configurerebbe alcuna deroga e tantomeno violazione normativa, poiché la distinzione tra taratura tecnica e revisione legale è stata rispettata. Solo per quest’ultima vige l’obbligo di soggetto terzo pubblico, mentre per la taratura tecnica il produttore può essere incaricato se dotato di requisiti idonei.Nello specifico degli ultimi affidamenti del telelaser e dei due etilometri in dotazione alla Polizia Locale, la spesa è così suddivisa: Eltraff srl (Monza e Brianza) si occuperà della manutenzione e taratura del Telelaser TruCam, della sostituzione della batteria dello stesso, della taratura dell’etilometro SAF'IR SESAH1W040005158, per un totale di 3.092,70 euro Iva inclusa.Morgan Italia srl (San Lazzaro di Savena), curerà la manutenzione dell’etilometro Drager 7110, per una spesa di 455,06 euro Iva inclusa.