Modena, una corona d'alloro a un mese dai fatti di Trieste

Una corona di alloro con la scritta 'celebrazione funerale libertà e democrazia, Trieste 18/10/2021-Modena 18/11/2021'. A un mese dai fatti di Trieste un gruppo di modenesi ha preparato questa testimonianza in ricordo degli scontri al porto.L'obiettivo era depositarla davanti alla Prefettura di Modena o davanti alla Ghirlandina, dove questa mattina si è presentato un solo cittadino, ma è stato allontanato dagli agenti in quanto evento non autorizzato e la protesta si è conclusa in un campo dove gli attivisti hanno terminato così, in modo simbolico, la celebrazione.