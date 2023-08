Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Società e associazioni sportive, enti di promozione sportiva e federazioni sportive, anche in maniera congiunta, potranno presentare un progetto per la gestione della struttura collocata alle porte del centro storico, al centro negli ultimi anni di un’importante azione di ristrutturazione, in particolare nel padiglione B; i lavori, avviati nel 2020, saranno completati in vista del nuovo anno scolastico. Anche le classi, inoltre, potranno “tornare” nel palazzetto, utilizzandolo nella fascia oraria scolastica.Le linee d’indirizzo dell’affidamento della gestione del PalaMolza sono state definite con una delibera di giunta approvata nei giorni scorsi su proposta dall’assessora allo Sport Grazia Baracchi. Lo schema di convenzione riguarda entrambi i padiglioni e prevede che l’assegnazione avvenga tenendo conto anche dell’esperienza nella gestione di impianti sportivi, delle capacità organizzative e della volontà di collaborare con altri soggetti del territorio, con l’obiettivo di promuovere la condivisione delle opportunità.L’impianto sarà nuovamente destinato al mattino, come lo era anche prima della riqualificazione, all’attività delle scuole mentre al pomeriggio sarà utilizzato per le attività delle società sportive “secondo una logica di ottimale e pieno utilizzo in relazione alla capienza e alle specificità della struttura”, si sottolinea ancora nelle linee guida per l’affidamento della gestione.A favore del gestore è previsto un corrispettivo di 138.950 euro più Iva per 24 mesi mentre il canone da versare all’Amministrazione comunale ammonta a 2.200 euro più iva.La delibera sull’affidamento del PalaMolza modifica anche il piano tariffario per gli utilizzi della struttura, in funzione pure della tipologia di gestione dell’impianto che vedrà un impegno per tutta la giornata, dalle ore 8 alle 23; prima della riqualificazione, invece, l’Amministrazione comunale gestiva con proprio appalto la custodia e la pulizia negli orari di utilizzo da parte delle scuole. Tra le principali novità, l’introduzione di tariffe orarie per l’utilizzo degli spogliatoi, dei servizi igienici e dell’infermeria in occasione di manifestazioni che si svolgono nei pressi del PalaMolza e in particolare al parco Novi Sad; l’introduzione di tariffe per poter utilizzare gli spazi per partite, diversificate per padiglione e a seconda che si svolgano in giorni feriali, nel week end o nei festivi; l’adeguamento dei prezzi per lo svolgimento di allenamenti, diversificati per padiglione.