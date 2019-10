Niente consiglio comunale, lezione agli eletti per insegnare a starci

Domani, giovedì 3 ottobre, i consiglieri comunali di Modena si troveranno nella sala consiliare non per la consueta seduta del Consiglio ma, dalle 17.30, saranno impegnati in un primo incontro nell'ambito di due appuntamenti ad hoc sulla formazione.'Per piu' dei due terzi dei consiglieri quella iniziata da pochi mesi e' un'esperienza nuova e anche per quelli piu' 'esperti' non sono poche le novita' da approfondire', segnala il presidente del Consiglio comunale Fabio Poggi (Pd) che, in accordo con la conferenza dei capigruppo, ha proposto il percorso.In concreto, nel primo appuntamento intitolato 'Il Consigliere comunale tra diritti e doveri alla luce delle recenti normative', la segretaria comunale Maria di Matteo e la dirigente del servizio segreteria generale Luisa Marchiano' spiegheranno le funzioni fondamentali del Comune e i suoi atti, il concetto di competenza e lo status dei consiglieri, le tipologie di responsabilita', i diritti e doveri dei consiglieri.Verranno inoltre illustrati il piano triennale anticorruzione e trasparenza del Comune e i controlli successivi di regolarita' amministrativa, la disciplina di permessi e rimborso oneri, gli obblighi di trasparenza e il quadro normativo relativo all'organizzazione dell'ente locale.Il secondo incontro, in programma martedi' alle 18, sara' invece dedicato all'organizzazione dell'ente locale: Daniela Migliozzi responsabile dell'ufficio organizzazione, formazione, programmazione e ricerche illustrera' l'assetto direzionale del Comune, la sua evoluzione e rotazione, organigramma e funzionigramma, l'articolazione in settori e servizi, la dirigenza e le posizioni organizzative, la dotazione organica e gli strumenti di programmazione dell'ente.