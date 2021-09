'No Paura day' a Carpi, in centinaia in piazza contro il Green Pass

Centinaia di persone si sono riunite questa sera in piazza Martiri a Carpi per dire no al Green Pass. La manifestazione, organizzata dal movimento 'No paura day' partecipa anche l'ex primario del Pronto soccorso di Modena Daniele Giovanardi.Un evento che anticipa la grande manifestazione contro il passaporto sanitario attesa per domani a Piazza San Giovanni a Roma, protesta dalla quale gli organizzatori hanno voluto esplicitamente escludere Forza Nuova e le forze di estrema destra.'Sarà una grande manifestazione unitaria, ordinata e pacifica per esigere la fine dello Stato d’emergenza, l’abolizione dei decreti che impongono l’obbligo vaccinale, l’immediato ripristino dei diritti democratici e costituzionali, il diritto al lavoro - afferma in una nota il movimento No paura day -. Ogni cittadino che condivida queste idee è benvenuto, quale che sia la sua fede politica e religiosa, che abbia giustamente rifiutato di vaccinarsi o che lo abbia fatto perché sotto ricatto. Consideriamo invece non graditi gruppi facinorosi seriali come Forza Nuova che pretendono di spadroneggiare nelle manifestazioni altrui ricorrendo addirittura alle minacce fisiche'.