'Io, proprietario del terreno sequestrato, chiedo aiuto alle istituzioni e ai residenti'

A seguito della pubblicazione dell'articolo e del video sulla situazione in stradello Riva, a Baggiovara di Modena, dopo lo sgombero ed il sequestro delle due aree di proprietà sulle quali erano state realizzate strutture ritenute giudicate abusive rispetto alla pianificazione urbanistica comunale e dove i residenti avevano segnalato alla Lega e al nostro giornale, atti intimidatori da alcune delle persone allontanate, riceviamo e pubblichiamo la dichiarazione del proprietario di una delle due aree sequestrate. Quella che, abbiamo documentato ha al suo interno ancora due strutture: una casetta di legno ed una casa mobile. Un'area ben recitata, curata al suo interno, dove Haral Triberti viveva fino al 17 marzo, giorno dello sgombero, con la sua compagna e con i due suoi figli.'Volevo precisare innanzitutto che per l'abuso edilizio che ho commesso sono in causa in attesa di giudizio in sedi opportune.Io non voglio fare discriminazione ma le etnie sinti e rom sono completamente differenti, non c'è nessun tipo di legame ne parentela.Noi siamo una famiglia di ex circensi ad oggi ambulanti, giostrai e c'è chi lavora in ditte modenesi.Dal 17 di marzo chiedo aiuto ai servizi sociali, alle istituzioni, alla chiesa di Baggiovara, ma nessuno mi ha dato una risposta. Dove abitavo era ed è tutto pulito, ordinato, non abbiamo mai disturbato nessuno. Mio figlio è iscritto alle scuole di baggiovara .Sono consapevole degli errori che ho commesso e ne sto pagando le conseguenze, ma vorrei come cittadino italiano e proprietario di un piccolo appezzamento di terreno con una casetta mobile, che le istituzioni ed i cittadini ascoltassero il mio appello.Attualmente mi trovo presso una micro area famigliare dove mi anno ospitato e vivo in una roulotte di 5mt in 4 persone .Per favore chiedo al sindaco Muzzarelli, al Prefetto e, soprattutto, al comitato cittadini di Baggiovara, di intervenire in mio soccorso anche un permesso temporaneo per poter organizzarmi a trovare una soluzione abitativa degna di vivere'