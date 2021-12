Non solo drive through: a Modena in fila anche per comprare mascherine

Non solo file all'hub vaccinale di via Minutura . Anche le strutture private, come farmacie e rivendite di mascherine, sono prese d'assalto in questi giorni con lunghe file all'ingresso. La foto sopra si riferisce a una rivendita di mascherine di via Indipendenza dove tanti modenesi si sono recati per comprare mascherine Ffp2 che, in base all'ultimo decreto , sono obbligatorie per accedere a trasporti locali e nazionali, cinema, teatri, musei, eventi sportivi al chiuso.La foto sotto invece testimonia la fila davanti alla farmacia di un noto centro commerciale modenese per eseguire il famoso tampone rapido antigenico.