Nonantola, cane da caccia finisce in un pozzetto: salvato

Storie a lieto fine per due amici a quattro zampe. Nella mattinata di oggi una squadra dei vigili del fuoco è stata chiamata ad intervenire nel comune di Nonantola per trarre in salvo Stella, un cane da caccia che era caduto in un pozzetto del sistema fognario: fortunatamente non ha subito traumi di rilievo ed è tornato subito a correre.

Nei giorni scorsi invece, la squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Vignola è stata impegnata nella ricerca di un cane smarrito nel bosco dietro casa da due giorni. È stato presto ritrovato in fondo a un pendolo molto scosceso e con tecniche Saf è stato recuperato e riportato a casa sano e salvo.