Nubifragio su Modena, decine di interventi per alberi abbattuti

È stata una serata e una notte di intenso lavoro per i Vigili del Fuoco di Modena, impegnati in numerosi interventi a causa del violento nubifragio che si è abbattuto sulla città. Le prime segnalazioni sono iniziate già dalle 22:00 di ieri, e intorno alle 2:00 si registravano almeno cinque interventi del Comune di Modena e altrettanti al di fuori da cognento a Campogalliano, da Carpi a San Damaso e Albareto. Tutti per rimozione alberi. Nessun ferito.



Uno degli episodi più critici si è verificato nella zona di Cognento, dove un grosso albero è crollato sulla carreggiata all’incrocio tra via Luini e via Albareto, sfiorando solo per causa auto in transito, per poi ostruire completamente il passaggio e rendendo necessaria un’operazione di rimozione complessa da parte dei Vigili del Fuoco. Fortunatamente, non si registrano feriti, né danni a veicoli in transito.



La situazione ha richiesto un importante sforzo coordinato tra i diversi presidi dei Vigili del Fuoco, che hanno operato per ore per garantire la sicurezza e ripristinare la viabilità nelle zone colpite.