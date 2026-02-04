Nuova nevicata in appennino, ma solo in quota

Nella notte appena trascorsa, in tutto l'alto appennino, da Passo delle Radici a passo del Lupo, sono caduti dai 20 ai 30 centimetri di neve. Le precipitazione sono proseguite, anche se con minore intensità, nel corso della mattina.

I tecnici della Provincia di Modena sono al lavoro con i mezzi spartineve e per il monitoraggio della rete viaria, che in questi giorni è stata anche oggetto di salatura nelle zone maggiormente esposte al rischio di gelate notturne.

Per tenere pulita la rete di oltre 900 chilometri di strade provinciali, la Provincia dispone quest'anno di 165 mezzi di cui 115 spartineve, tutti di ditte private convenzionate; di questi 62 sono in montagna e 53 in pianura.

I mezzi spargisale sono 27 (13 in montagna e 14 in pianura), più nove di proprietà della Provincia, oltre a 14 mezzi “combinati” cioè sia spartineve che spargisale; a questi si aggiungono due turbine di proprietà della Provincia utilizzate in genere per tenere aperte le strade provinciali sul crinale nella zona di Frassinoro in particolare al passo delle Radici.



Nella foto una turbina spartineve operativa a Passo delle Radici