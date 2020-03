Nuovi mostri: contro i runner per celare le colpe di uno Stato inerme

Il sonno della libertà genera mostri. I mostri della paura e della caccia al colpevole, un colpevole che deve essere il più possibile vicino, fotografabile, a portata di mano.Un colpevole che - nei momenti di paura vera - non viene visto invece in uno Stato inerme, incapace di garantire anche a quelli che chiama 'eroi', 'in prima linea', gli strumenti minimi di protezione individuale. Uno Stato e una Regione, l'Emilia Romagna, incapace di fare tamponi a casa a chi telefona con la febbre, disperato. Incapace anche di fare test a tutti medici, addirittura licenziando un documento (poi ritrattato) dove si permette loro di lavorare anche se positivi ma asintomatici. Uno Stato che si riempie la bocca di slogan e spot buonisti, ma che non riesce nemmeno a regalare mascherine ai dipendenti dei centri commerciali o ai camionisti o ai benzinai. Commessi costretti a camminare tra le corsie con pezzi di carta igienica sulla faccia.E non è una metafora.Uno Stato che sa gridare, sussurrare, intimare 'State a casa...' senza dire chiaramente che la tragedia umana e sociale alla quale stiamo assistendo è aggravata da decenni di tagli sulla sanità pubblica. Ricordiamo, dati 2017, che i 192mila posti letto disponibili negli ospedali italiani corrispondono a una media di circa 3,2 posti per 1.000 abitanti, sesto dato più basso d'Europa che ha una media di 5 posti letto su 1.000 abitanti con la Germania prima con 8 letti ogni 1000 cittadini. Nonostante una tassazione tra le più alte del mondo.Ma questo Stato che nasconde le sue colpe oggi è troppo distante per rappresentare lo sfogatoio delle ansie e paure di tutti. La rabbia ha bisogno di un nemico vicino contro cui sputare sentenze e giudizi. Nello Stato ora si deve credere ciecamente e dello Stato - impersonato da militari che controllano con le armi impugnate anche chi passeggia per strada da solo - si ha rispetto, paura.'Non è il tempo delle polemiche...' Ecco le parole che sopiscono ogni appunto e ogni critica. Sì, vero non è tempo delle polemiche, infatti è tempo delle liti tra poveri. Quelle vanno bene, perchè non destabilizzano. Come i capponi di Renzo, uno contro l'altro a misurare chi ha osato stare mezz'ora di più in giardino. Un cittadino contro l'altro, un sindaco contro l'altro per difendere il proprio ospedale, come se ci fosse già un muro tra due Comuni a 15 chilometri di distanza.