Nuovo rinvio, la palestra Carducci non ancora pronta

un nostro articolo ricostruiva il lungo percorso fatto di ritardi, perizie supplettive e ripetuti rinvii nel termine dei lavori per realizzazione del progetto della nuova palestra delle scuole medie Carducci. Una delle tante che anche se non grandi opere, l'amministrazione comunale non è riuscita a completare nel corso di un intero mandato quinquennale. Con conseguenze enormi sia in termini di spesa (sono quasi due milioni gli euro spesi in più rispetto alla spesa originaria), sia in termini di disagio per gli studenti che ad oggi, nonostante l'avvio di un nuovo anno scolastico vengono dirottati, per l'indisponibilità di quella nuova, in un'altra palestra per la quale il comune paga un affitto annuale. Aggiungendo ulteriori costi passivi. E pensare che l'avvio ai lavori era stato annunciato da Muzzarelli nel 2018 con l'annuncio che entro l'anno scolastico 2019-2020 la nuova palestra sarebbe stata a disposizioni.

Non lo è stata nemmeno per l'avvio dell'anno scolastico 2024-2025. Tempi difficili da spiegare, anche al netto dell'emergenza Covid.



Quasi contestualmente all'articolo del 6 settembre il neo assessore ai lavori pubblici, ed ex capo di gabinetto del sindaco Muzzarelli, pubblicava sulla sua pagina FB le foto della visita al cantiere pressoché ultimato. Seguito, quattro giorni fa, dalla foto (pubblicata qui sopra), della nuova tribuna scrivendo: 'Nuova palestra Scuola Carducci. Installata e già operativa e fruibile la nuova tribuna telescopica'. Già operativa e pronta se il pubblico avesse la possibilità di utilizzarla. Cosa che ad oggi non è ancora possibile. Né al pubblico, né agli studenti, né ad altri utenti.



Anche perché nel frattempo l'ultimazione ufficiale dei lavori è stata ulteriormente posticipata, anche se solo di alcuni giorni. Aggiornata all'11 di ottobre.



E questo perché, si legge nella determina del 30 settembre con cui il Comune ha concesso l'ulteriore proroga, gli ultimi lavori di cantiere generavano rumore e polveri tali da impattare sull'attività scolastica. Con la conseguenza di doverli fermare su richiesta del Dirigente scolastico.



Nuovamente, dopo i primi 9 mesi del 2024 ad ostacoli, fatto di tanti rinvii e tante spese in più messe a bilancio. Prendendo solo gli atti del 2024 emergono gli effetti della deliberazione della Giunta Comunale n. 747 del 19/12/2023, con la quale si approvava la perizia suppletiva e di variante e verbali nuovi prezzi con un aumento dell'importo dei lavori da eseguire pari a € 556.431,60, portandolo da netti € 3.249.223,54 ad € 3.805.655,14, con un aumento dell'importo contrattuale di netti € 556.431,60, e ad un aumento dei tempi contrattuali di 120 giorni naturali e consecutivi, ma non solo.

Con la delibera della Giunta Comunale del 16 aprile 2024 (l'ultima in questo campo della giunta Muzzarelli) si approvava la perizia suppletiva e di variante e verbali nuovi prezzi con un aumento dell'importo dei lavori da eseguire pari a € 592.942,34, portandolo da netti € 3.805.655,14 ad € 4.398.597,48, con un aumento dell'importo contrattuale di netti € 592.942,34 e portato quindi da netti € 1.180.223,94 a netti € 1.773.166,28 e con un aumento dei tempi contrattuali di 61 giorni naturali e consecutivi. Non era finita: in concomitanza con l'insediamento della nuova amministrazione, il 28 giugno, con determina del dirigente si concedeva la proroga di giorni 92 giorni naturali e consecutivi, con nuovo termine ultimazione lavori in data 30/9/2024. Termine per l'ennesima volta non rispettato. Perché proprio nel giorno della scadenza, lo stesso 30 settembre, con comunicazione registrata al protocollo generale al n. 376684 del 30/9/2024 l'impresa che si è aggiudicata il completamento dei lavori ha chiesto una proroga dei termini di ultimazione degli stessi proponendo come nuova data di fine lavori il 11-10-2024, 'considerato - come specificato sopra - che le attività di cantiere nel mese di settembre hanno subito rallentamenti a causa delle richieste ricevute dal Direttore Didattico che lamentava che le polveri e i rumori derivanti dalle lavorazioni arrecassero disturbo alle attività scolastiche chiedendone l’immediata sospensione'



Fatto sta che oggi la palestra non è ancora utilizzabile ed accessibile per le funzioni alle quali è destinata. Anche perché mancano gli arredi, elemento sostanziale per definire i lavori davvero conclusi. Arredi per l’allestimento di spogliatoi, infermeria e reception degli spazi che saranno dedicati ad attività sportiva per gli studenti della scuola e per le squadre professionistiche di basket A2 essendo la palestra classificata LIVELLO SILVER 1 secondo il Regolamento relativo all’impiantistica sportiva in cui si pratica il gioco della pallacanestro. Arredi che saranno forniti, per un importo di 64.000 euro, da una ditta di Longiano (provincia Forliì Cesena).



Gi.Ga.