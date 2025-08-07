Offerte in Chiesa: ora arrivano i pagamenti digitali, anche a Cognento

Il test è stato fatto nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, nelle Basiliche di Assisi e presso l'infopoint del Vaticano: qui sono stati installati i primi totem per effettuare donazioni tramite carte di pagamento e applicazioni digitali, contribuendo a sostenere progetti sociali e attività ecclesiali. Ma presto altri li seguiranno: Banco Bpm, supporter del Giubileo 2025, e Numia promettono '100 totem in 100 chiese', con la partecipazione di alcune Diocesi e d'intesa con la Conferenza Episcopale Italiana (Cei). Dunque, per moltiplicare i sistemi dei pagamenti digitali nei luoghi di culto, 'facilitando le donazioni e sostenendo le attività sociali delle parrocchie e delle diocesi'.

L'iniziativa, avviata lo scorso novembre, prevede entro l'anno l'installazione di 100 totem dotati di Pos Numia-Banco Bpm nelle chiese italiane più frequentate da visitatori e fedeli: almeno 30 da nord a sud dell'Italia. In Emilia, ad esempio, è prevista l'installazione presso la Parrocchia dei santissimi martiri Nabore e Felice di Cognento a Modena.

Il sistema utilizza un pannello touchscreen multilingua e poche schermate per facilitare l'uso. La tecnologia, spiegano i promotori dell'iniziativa, 'mira a diffondere strumenti cashless per le donazioni volontarie, sensibilizzando i visitatori e i fedeli all'adozione di un sistema di donazione digitale. È una modalità di pagamento facile, veloce e sicura, che garantisce la riservatezza dei dati, poiché non richiede registrazioni o l'inserimento di informazioni personali'.

