Ospedale Sassuolo, Guido Ligabue alla direzione di Radiologia

Arriva in ospedale a Sassuolo, alla direzione dell’Unità operativa di Radiodiagnostica, il professor Guido Ligabue, direttore della Scuola di specialità di Radiologia di Unimore nonché Presidente del corso di Laurea per Tecnici di Radiologia dello stesso Ateneo.A 47 anni, Ligabue subentra oggi alla guida del reparto, uno dei più dotati a livello provinciale in termini di dotazioni tecnologiche di ultima generazione, al dottor Aldo Burani, che per raggiunti limiti di età è appena andato in pensione. Modenese di nascita, ex studente del Liceo Scientifico Wiligelmo, Guido Ligabue ha voluto esprimere la sua personale soddisfazione per la nuova sfida intrapresa con questo incarico ‘clinico’.“Sono estremamente soddisfatto e grato per l’opportunità di potere contribuire a sviluppare ulteriormente l’Unità Operativa di Radiodiagnostica che considero già una realtà sanitaria di primo piano nella provincia e che ora potrà godere di piena collaborazione con l’Università.Guido Ligabue è nato a Modena nel 1974. Formazione al Liceo Scientifico Wiligelmo, si laurea in Medicina nel 1999 presso l’Università di Modena e si specializza in Radiologia Diagnostica e intervertiva (2003). Direttore della Scuola di Specialità di Radiologia di Unimore dal 2019 è anche Presidente del Corso di Laurea dei Tecnici di Radiologia Medica per immagini e Radioterapia dal 2012. La sua attività clinica e di ricerca è incentrata principalmente sulla diagnostica non invasiva delle patologie cardiovascolari. Come autore, ha pubblicato numerosi articoli su riviste scientifiche nazionali e internazionali. È spostato, ha tre figlie ed è appassionato di sport, in particolare sci.