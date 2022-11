Osservatorio meteo Modena: 2022 anno più caldo da due secoli

Il 2022 si avvia a grandi passi a diventare l'anno più caldo da almeno due secoli. A sostenerlo è l'Osservatorio geofisico dell'Università di Modena e Reggio Emilia, che ha rilevato come a ottobre la temperatura media mensile sia stata di 19,3 gradi, con zero precipitazioni. Il record di anno più caldo, quindi, dovrebbe essere raggiunto 'salvo improbabili mesi di novembre e dicembre con freddi estremi'. Ottobre, del resto, è risultato 'il mese più caldo in assoluto dall'inizio delle osservazioni a Modena, nonché il primo e unico mese di ottobre con assenza totale di pioggia misurabile'. Il record precedente era stato stabilito dall'ottobre 2001, con una media di 17,9 gradi, seguito dal mese del 2014 (17,8 gradi). Prima del XXI secolo, il record era stato nell'ottobre 1988 con 16,7 gradi di temperatura media.'In pratica - concludono Sofia Costanzini, Francesca Despini e Luca Lombroso dell'Osservatorio geofisico dell'Unimore - l'ottobre 2022 è un evento estremo paragonabile all'anomalia dell'estate 2003 e dell'appena conclusa estate 2022. Tanto per fare alcuni paragoni, il mese è risultato più caldo dei mesi di settembre 2001 e 2002, e di diversi mesi di maggio recenti, come 2021 e 2019, o dei freddi mesi di giugno del passato come giugno 1933, mentre a questo punto, salvo improbabili mesi di novembre e dicembre freddi estremi, il 2022 è avviato a diventare nettamente l'anno più caldo da almeno due secoli'.