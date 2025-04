Padre indagato per presunti abusi su figlia, caso archiviato

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Archiviato a Modena un fascicolo per violenza sessuale sulla figlia di quattro anni a carico del padre. Era stata l'ex moglie (attualmente è in corso la causa civile per la cessazione del matrimonio), nonché madre della minore, a segnalare alla pediatra presunti racconti da parte della bambina in merito a violenze subite. Si è così attivata la Procura, ma sono stati i servizi sociali in primis a non rilevare alcun segno di disagio nella bambina, come segnalano gli avvocati dell'uomo, Cosimo Zaccaria e Maria Vittoria Prati.

Proprio i due legali modenesi hanno presentato al pubblico ministero una memoria nella quale si dava conto di come il consulente tecnico del giudice civile non avesse riscontrato alcuna plausibile ragione che indicasse la necessita che la madre fosse presente agli incontri tra padre e figlia, che nell'interesse della minore fosse necessario sin da subito prevedere una frequentazione padre-figlia conforme a quanto stabilito nei patti separativi incluso il pernottamento; sempre i due avvocati evidenziavano le incongruenze nel racconto della donna.Ad una prima richiesta di archiviazione da parte della procura, l'ex moglie ha presentato opposizione. Nell'udienza di ieri, l'opposizione è stata respinta ed il caso archiviato. 'Noi abbiamo sempre avuto il massimo rispetto per i minori - commentano gli avvocati Zaccaria e Prati - E come tale vanno rispettati. Allo stesso tempo, però, occorre evitare strumentalizzazioni... in questa vicenda siamo felici: il sistema giustizia ha funzionato ed è stato posta fine ad incubo per un giovane padre. Tutto questo ci dà speranza'.