Parcheggio Esselunga Modena: le nuove sbarre creano code in uscita

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Da alcuni giorni, come annunciato da Federconsumatori, l’accesso al parcheggio del punto vendita Esselunga di Modena Canaletto è regolamentato da sbarre automatiche con rilascio di un ticket. I clienti possono usufruire della sosta gratuita per un massimo di 120 minuti, a condizione che effettuino acquisti all’interno del supermercato. Per uscire è necessario vidimare il tagliando d’entrata al banco dell’assistenza clienti. Per chi invece si reca al punto vendita solo per ritirare un ordine custodito al Locker è possibile sostare gratuitamente per un massimo di 20 minuti. Nel caso in cui la sosta superi il limite delle due ore il prezzo del parcheggio è di tre euro l'ora.

Le nuove regole hanno creato anche nella giornata di oggi disguidi e code davanti al supermercato, considerato che tanti clienti hanno tentato di uscire senza vidimare prima il biglietto.