'Parco XXII aprile, l'opera di Piano abbellisce, ma la riqualificazione è altro'

'In questi giorni stiamo assistendo a un’enfatizzazione mediatica, che riteniamo inopportuna stante la realtà in cui versa la zona, dei lavori effettuati dallo staff di Renzo Piano al Parco XXII Aprile.Il Comitato ritiene indiscutibile l’abbellimento dell’area e a tal proposito ringrazia gli autori, ma anche che si sia molto lontano dal concetto di riqualificazione oggettiva che i residenti vorrebbero vedere.Sembra che ci si dimentichi troppo facilmente che il parco è frequentato giorno e notte da numerosi spacciatori che agiscono indisturbati, organizzati con vedette, in un territorio di cui si sono di fatto impossessati, che sono protagonisti di risse, vendendo purtroppo morte a pochi metri da un istituto scolastico superiore.Il degrado è riscontrabile quotidianamente dalla presenza costante di diverse decine di ubriachi, complice la vendita abusiva e continua di alcolici, di bivacchi, di balordi che urinano e defecano.Il tutto davanti a bambini e famiglie che, se vogliono frequentare il parco, sono costretti a dover convivere a queste realtà irrisolte ed indegne di una città come Modena.Il tutto avviene da anni e le problematiche, regolarmente esposte alle Istituzioni nelle forme ufficiali, si vanno sempre più acuendo.Riteniamo che la politica locale debba preoccuparsi prima di questi problemi, senza celarsi dietro il miraggio della 'percezione', e poi del resto.Le passerelle possono aspettare'Comitato Viale Gramsci e DintorniNelle foto immagini scattate questa mattina, lunedì 20 ottobre, al parco XXII aprile. L'opera ideata da Renzo Piano e lo stato di degrado dell'area sud del parco, a poche decine di metri dall'opera