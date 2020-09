Partita di crack nel week end a Modena: due sequestri

Droga sequestrata e patente ritirata a due italiani di 39 e di 36 anni, bloccati nel fine settimana a Modena dalla Polizia di Stato nel corso di due diversi controlli. Il primo, sabato sera, intorno alle ore 19, in via Munari. Gli agenti della Squadra Volante notano un uomo, 39 anni, italiano, in sella ad una bicicletta che alla loro vista tenta di allontanarsi. Inutilmente perché imbocca una straa senza uscita dove viene raggiunto dalla pattuglia che procedendo ad una perquisizione personale gli trova addosso una dose di crack, contenuta in barattolo di plastica. Pochi decimi di grammo, per uso personale, ma che costeranno all'uomo la segnalazione alla Prefettura come assuntore ed il ritiro immediato dalla patente di guida.



E' costata invece la denuncia per possesso di una quantità maggiore di crack, ad un 36 enne italiano, colto mentre dormiva all'interno di un auto posteggiata in via Rainusso. L'uomo, senza documento, aveva con sé 4 involucri termosaldati di sostanza, uno dei quali nascosto anche sotto la pedana poggiapiedi. Anche per lui, oltre alla droga, è scattato anche il ritiro della patente di guida.