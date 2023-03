Percorsi bus e raccolta rifiuti stravolti da partita sabato e corteo domenica

Domenica 12 marzo le modifiche saranno attive dalle ore 13 circa fino alle ore 20 circa, salvo ulteriori disposizioni da parte delle autorità preposte alla sicurezza.Tutti i dettagli sono pubblicati sul sito internet di SETA, nella sezione “News” del bacino provinciale di Modena. Ulteriori informazioni possono essere richieste contattando il servizio telefonico di SETA al numero 840 000 216, oppure via WhatsApp al numero 334 2194058.Modifiche anche nella raccolta dei rifiuti. Hera ha comunicato questa mattina che lungo il percorso programmato per la manifestazione autorizzata dalla Questura e programmata per domenica 12 marzo, nelle giornate di sabato e domenica i cassonetti stradali verranno rimossi e i cestini per le cartacce sigillati.'Questa temporanea rimozione - sottolinea la multiutility - non ha nulla a che fare con l’introduzione delle nuove modalità di raccolta differenziata e tutti i cassonetti saranno ricollocati al loro posto nel corso della giornata di lunedì, contemporaneamente alla riapertura dei cestini stradali.Nel caso in cui nella propria via i cassonetti siano stati rimossi, invitiamo i cittadini a recarsi ai cassonetti più vicini disponibili, nel rispetto del decoro e della sicurezza.

Per le ragioni di sicurezza pubblica già richiamate, infatti, è quanto mai fondamentale evitare qualsiasi forma di abbandono sul suolo pubblico, anche laddove i cassonetti siano stati rimossi'



Sia sabato sia domenica saranno a disposizione le stazioni ecologiche, dove è possibile portare tutte le raccolte differenziate. In particolare, Archimede (in via Germania 88) è aperta sabato tutto il giorno, con orario continuato dalle 8 alle 18; Leonardo (via Nobili 380) è aperta sia il sabato (9 – 19) sia la domenica (9.30 – 19.30), come anche Calamita (via dello Sport 35), che accoglie il pubblico il sabato dalle (8 – 19) sia domenica (9.30 – 17.30); Magnete (via Mattarella 155), infine, al sabato osserva l’orario 8-19 mentre la domenica è accessibile dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.