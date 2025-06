Passaggio di testimone al comando dell'Accademia Militare

'Oggi cedo una grande responsabilità' - afferma Davide Scalabrin, comandante generale dell'Accademia Militare di Modena. Città che di cui dichiara rimarrà uno splendido ricordo. Ravvivato dal fatto che, come spesso è successo per altri personaggi che da altre regioni d'Italia hanno ricoperto incarichi apicali a Modena, in città il comandante, ora pronto ad un nuovo incarico nell'esercito, a Verona, manterrà base, almeno di famiglia, in città.Una responsabilità quella condotta per tre anni alla guida dell'Accademia, che il Generale di Divisione Davide Scalabrin ha ceduto al nuovo comandante , Generale di Divisione, Stefano Messina. Un avvicendamento che si è svolto con il simbolico passaggio della bandiera dell'istituto nel Cortile d'Onore del Palazzo Ducale. Alla presenza del Comandante per la Formazione Specializzazione e Dottrina dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Carlo Lamanna, e delle Autorità locali civili e militari.Prima del formale atto di passaggio tra i Comandanti della Bandiera d’Istituto, decorata di Medaglia di Bronzo al Valore dell’Esercito e di Croce d’Oro al Merito dell’Arma dei Carabinieri, ha avuto luogo il conferimento del titolo di “Cadetto ad honorem” al Professor Carlo Adolfo Porro, magnifico rettore dell’Università di Modena e Reggio Emilia.Presente alla cerimonia il Comandante della Scuola Ufficiali dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Antonello Vespaziani.Il Generale di Divisione Stefano Messina ha ricoperto vari e prestigiosi incarichi a livello nazionale ed internazionale, sia in ambito Esercito che interforze, tra i quali quelli di Addetto Militare presso l’Ambasciata d’Italia in Washington D.C. con accreditamento secondario in Canada e Messico (2020-2023), Comandante della Brigata “Sassari” (2023-2025) e Comandante della “Joint Task Force Lebanon – Sector West” nell’ambito dell’Operazione “Leonte XXIX” in Libano (UNIFIL) (agosto 2024-febbraio 2025).