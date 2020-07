Pastasciutta antifascista per festeggiare caduta dell'orrore fascista

Nella notte fra il 24 ed 25 luglio 1943, il Gran Consiglio del Fascismo, approvando l’ordine del giorno presentato dal bolognese Dino Grandi, sfiduciava Benito Mussolini che dopo aver rassegnato le dimissioni veniva arrestato per ordine del re Vittorio Emanuele III.

Un comunicato radiofonico annunciò agli italiani la caduta del fascismo e nel Paese esplose la gioia per la fine di una dittatura che durava da vent’anni e la speranza che quell’avvenimento portasse alla conclusione della guerra. Non sarà così: la Liberazione verrà dopo altri 21 mesi di sofferenze.

Quel 25 luglio, però, la gente aveva solo voglia di festeggiare. A Praticello di Gattatico, nel reggiano, i Cervi assieme ad altre famiglie organizzarono una grande festa con musica, canti e balli ed offrendo a tutti pastasciutta condita con burro e formaggio. In quella semplice e spontanea manifestazione c’era voglia di “riprendersi la piazza”, voglia di libertà.

Il 25 luglio l’ANPI, per rievocare quella gioia spontanea organizza, in ogni parte del Paese, la “Pastasciutta antifascista”.

Tutte le iniziative relative alla manifestazione, organizzate dalle sezioni locali di Anpi si svolgeranno nel rigoroso rispetto dei protocolli e delle norme anti COVID-19 attualmente in vigore.

Ecco dove verrà organizzata la pastasciutta antifascista a Modena e provincia:

Polisportiva S. Damaso - Stradello Scartazzetta, 53 a Modena. Inizio ore 19,30 con il saluto del sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli. Dopo la cena spettacolo antifascista dei “Senza Mondo”.

Soliera presso lo spazio Habitat Via Berlinguer, 201. Ore 20.

Carpi presso il Circolo Giliberti in via Giliberti, 4. Ore 18,30 dibattito a tema Norma Cossetto, a seguire la pastasciutta.

Mirandola presso Area Verde Palafeste “Cherubino Comini” Via D. Pietri 13 dalle 19.

Sorbara presso “Lombrico” Piazza dei Tigli dalle 20

Nonantola al Parco della Pace dalle 20

Vignola presso il Centro Età Libera Via Ballestri nel cortile e parco interno. Ore 20 pastasciutta e canzoni resistenti fino al tramonto

Montefiorino dalle 8,30 trekking partigiano con pastasciutta antifascista al sacco e schitarrata autogestita