Pastasciutta antifascista, venerdì 29 agosto a Formigine

Pastasciutta antifascista, venerdì 29 agosto a Formigine

Menù completo a 10 euro

Torna la pastasciutta antifascista, in memoria della famiglia Cervi e di tutti i martiri caduti per i valori della libertà. Venerdì 29 agosto presso villa Benvenuti a Formigine, dalle ore 19:30, una serata insieme a bella gente, con la musica iconica degli MTV Noon e la musica originale dal vivo di Diplomatico ed il Collettivo di Nico Nanco. L’evento è organizzato da Anpi con il patrocinio del comune di Formigine e la collaborazione di Mediterranea Saving Humans, Arci, Emergency e Cgil Modena.
Menù completo a 10€: con pastasciutta antifascista (con opzione vegana), birre, vino e drink non mancheranno. Per le prenotazioni della cena: Giorgio 345.5599360.

Formigine, 23enne marocchino sorpreso con la droga nascosta nell'auto, arrestato

Formigine, caso sospetto di febbre da virus Chikungunya

Formigine, contro un albero dopo essere uscito dalla strada: rifiuta di sottoporsi ad alcoltest

Formigine, sequestrato veicolo senza assicurazione

Formigine, 120 gatti in cerca di casa al gattile di Magreta

Formigine, Fdi: 'Scandalo Amo, mozione per pretendere verità bocciata da maggioranza'

Romagna, escherichia coli superiore al valore limite: divieto di balneazione a Cesenatico

Modena, chiude già la ruota panoramica: Procura di Torino scopre che non è revisionata

Modena, torna il falso volantino del 'Ministero dell’Interno': segnalazioni in zona Est e zona Musicisti

Chikungunya a Modena, nuovo caso: al via disinfestazioni

Ospedale Sassuolo: nuovo monitor in Cardiologia grazie al libro di Alfonso Scibona

Ecco quanto costa comprare case nelle città e mete turistiche: Milano al top

