Torna la pastasciutta antifascista, in memoria della famiglia Cervi e di tutti i martiri caduti per i valori della libertà. Venerdì 29 agosto presso villa Benvenuti a Formigine, dalle ore 19:30, una serata insieme a bella gente, con la musica iconica degli MTV Noon e la musica originale dal vivo di Diplomatico ed il Collettivo di Nico Nanco. L’evento è organizzato da Anpi con il patrocinio del comune di Formigine e la collaborazione di Mediterranea Saving Humans, Arci, Emergency e Cgil Modena.
Menù completo a 10€: con pastasciutta antifascista (con opzione vegana), birre, vino e drink non mancheranno. Per le prenotazioni della cena: Giorgio 345.5599360.
Pastasciutta antifascista, venerdì 29 agosto a Formigine
Menù completo a 10 euro
Torna la pastasciutta antifascista, in memoria della famiglia Cervi e di tutti i martiri caduti per i valori della libertà. Venerdì 29 agosto presso villa Benvenuti a Formigine, dalle ore 19:30, una serata insieme a bella gente, con la musica iconica degli MTV Noon e la musica originale dal vivo di Diplomatico ed il Collettivo di Nico Nanco. L’evento è organizzato da Anpi con il patrocinio del comune di Formigine e la collaborazione di Mediterranea Saving Humans, Arci, Emergency e Cgil Modena.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Escherichia coli in Romagna, non solo Cesenatico: non balneabili 17 tratti di mare: da Milano Marittima a Cattolica
Romagna, escherichia coli superiore al valore limite: divieto di balneazione a Cesenatico
Modena, chiude già la ruota panoramica: Procura di Torino scopre che non è revisionata
Modena, torna il falso volantino del 'Ministero dell’Interno': segnalazioni in zona Est e zona MusicistiArticoli Recenti
Modena calcio, la festa in piazza, divieti e modifiche alla viabilità
Chikungunya a Modena, nuovo caso: al via disinfestazioni
Ospedale Sassuolo: nuovo monitor in Cardiologia grazie al libro di Alfonso Scibona
Ecco quanto costa comprare case nelle città e mete turistiche: Milano al top