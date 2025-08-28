Pastasciutta antifascista, venerdì 29 agosto a Formigine

Torna la pastasciutta antifascista, in memoria della famiglia Cervi e di tutti i martiri caduti per i valori della libertà. Venerdì 29 agosto presso villa Benvenuti a Formigine, dalle ore 19:30, una serata insieme a bella gente, con la musica iconica degli MTV Noon e la musica originale dal vivo di Diplomatico ed il Collettivo di Nico Nanco. L’evento è organizzato da Anpi con il patrocinio del comune di Formigine e la collaborazione di Mediterranea Saving Humans, Arci, Emergency e Cgil Modena.

Menù completo a 10€: con pastasciutta antifascista (con opzione vegana), birre, vino e drink non mancheranno. Per le prenotazioni della cena: Giorgio 345.5599360.



