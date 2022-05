Pavullo, malore improvviso al ristorante: muore a 21 anni Gianmarco Verdi

Lutto a Pavullo. Nella notte tra venerdì e sabato è morto ad appena 21 anni, Gianmarco Verdi, ucciso da un malore improvviso.Il giovane era a cena in un ristorante di Torre Maina insieme a un gruppo di amici quando improvvisamente ha perso i sensi. Inutile il tentativo dei santari del 118 di rianimarlo, il 21enne è morto in ospedale a Baggiovara poco dopo.La famiglia di Gianmarco è molto conosciuta a Pavullo, il padre Ciro è presidente del Pavullo FC. Il giovane dopo il diploma di tecnico commerciale al Cavazzi, studiava Giurisprudenza a Modena. Atleta di livello, nel 2018 aveva anche partecipato ai Mondiali studenteschi di corsa campestre a Parigi.

