Pesaro, forte terremoto sulla costa: la magnitudo è 5.7

Forte scossa di terremoto questa mattina poco dopo le 7 nel centro Italia: la magnitudo è di 5.7 la profondità di 8 chilometri.Il sisma è avvenuto in mare, nella zona della costa Marchigiana Pesarese alle 7.07 a 31 chilometri da Fano e a 35 chilometri da Pesaro. La scossa è stata avvertita anche a Roma, Firenze, Bologna e nel nord Italia. Vista la magnitudo così importante si è mobilitata la protezione civile e la macchina emergenziale. Ancora da definire gli eventuali danni a persone o cose. Nella zona di Ancona segnalate crepe nelle pareti, evacuata la clinica Villa Igea. Il traffico ferroviario è stato sospeso in via precauzionale vicino ad Ancona, sulla linea adriatica, per possibili danni ai binari. Molte le persone scese in strada.Dopo la prima forte scossa si è sviluppato uno sciame sismico con ripetute scosse anche di magnitudo 4.