Polizia locale Modena, vicecomandante (e dirigente) arriva da Pistoia

Annalisa Giunti, ex comandante della polizia locale di Pistoia, è il nuovo vicecomandante della polizia locale di Modena. La scelta è stata comunicata dalla amministrazione stessa questa mattina all'incontro con le Rsu. La Giunti dovrebbe prendere servizio il primo giugno.Si va così a completare il nuovo assetto dirigenziale del Comune varato il primo novembre scorso e al quale mancava solo il tassello del dirigente del settore Polizia locale, legalità e sicurezze, di fatto il vice della comandante Valeria Meloncelli come dirigente di settore (creato ex novo) al servizio amministrativo e la protezione civile.In un primo momento infatti il Comune aveva individuato per questo ruolo Carlo Alberto Romandini, comandante Unione Bassa Reggiana, scegliendolo tra cinque profili indicati dalla commissione ad hoc. Poi però lo stesso Romandini aveva rinunciato al ruolo e così si è proceduto con un altro bando aperto e oggi l'ufficializzazione della scelta. La Giunti, 53 anni, due figlie, aveva conosciuto la comandante di Modena Meloncelli ai tempi dell'incarico della stessa Meloncelli ad Arezzo.