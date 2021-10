Posti riservati, Policlinico replica: 'Vogliamo tutelare i più deboli'

In riferimento alla lettera pubblicata su La Pressa di giovedì 30 settembre 2021 dal titolo Policlinico continua l’odissea sui posti riservati, l’Azienda Ospedaliera universitaria di Modena ci ha scritto per dare la propria versione dei fatti. Ecco l'intervento di risposta.Sebbene sia nel centro cittadino, il Policlinico di Modena è in Regione Emilia–Romagna, l’ospedale con più posti auto liberi a disposizione degli utenti. Si tratta di 2.595 posti auto tra quelli posti all’interno del Campus e quelli nelle immediate vicinanze. Di questi posti auto, 567 a pagamento (parcheggio ACI). All’interno del campus vi sono solo posti gratuiti, una parte è libera una parte è riservata alle categorie fragili. Oggi, la rimozione delle auto avviene solo in caso di occupazione scorretta di posti invalidi, su strisce gialle per posti riservati utenti fragili, intralci a vie di fuga. In entrambi i casi l’intervento è documentato da un verbale firmato dall’operatore e corredato dalla foto dell’infrazione per dimostrare, in caso di controllo, il motivo della rimozione.I posti destinati ai disabili e alle categorie fragili sono stati individuati in modo da garantire un accesso facilitato all’ospedale. È bene ricordare che proprio trattandosi di area privata spetta all’Azienda decidere come regolamentare l’accesso e la sosta dei veicoli. La rimozione garantisce che il posto occupato ritorni libero per chi ne ha diritto.L’Azienda Ospedaliero – Universitaria riceve il 5% del totale mensile incassato dalle ditte per il blocco o la rimozione, comprovato dalle ricevute fiscali associate ai singoli verbali, come contributo a copertura dei costi sostenuti per operatori della vigilanza e di manutenzione del parcheggio interno. Nessun guadagno, quindi, per l’Azienda ma solo un sistema per coprire una parte dei costi del servizio.Il vero interesse è quello di avvantaggiare l’accesso ai luoghi di cura a chi ne ha più bisogno: i contrassegni o altri permessi servono proprio a distinguere e tutelare coloro che presentano particolari necessità rispetto ad altre persone che, invece, possono approfittare di situazioni non regolamentate. Per questo motivo è fondamentale esporre il permesso sul cruscotto, altrimenti non è possibile verificare il diritto.